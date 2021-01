Stiri pe aceeasi tema

- Suedia a decis sa opreasca procesul de reproducere a nurcilor in crescatorii in 2021 din cauza pandemiei de COVID-19, a anuntat miercuri guvernul de la Stockholm, relateaza dpa potrivit Agerpres. Fermele de nurci vor avea voie sa pastreze animalele de reproductie, care numara in prezent circa 90.000…

- În județul Cluj au murit 33 de oameni bolnavi de COVID-19 în ultima saptamâna. Azi, 26 ianuarie, patru clujeni internați în spitale din cauza COVID-19 au murit. Totalul numarului de decese din cauza COVID-19 la Cluj…

- Suedia a inregistrat 17.395 de infecții cu coronavirusul de vinerea trecuta, numarul total al contagierilor cu SARS-CoV-2 de la inceputul pandemiei depașind 500.000 de cazuri in țara nordica, anunța Reuters . Depașirea pragului de jumatate de milion de infecții vine in contextul in care Suedia a fost…

- Rusia a anuntat, joi, un numar ”record” de 29.935 de contaminari cu noul coronavirus in 24 de ore din cauza covid-19 - cel mai mare bilant inregistrat intr-o singura zi de la inceputul epidemiei, relateaza Reuters, citata de News.ro.Precedentul record, de 29.350 de persoane infectate cu coronavirus,…

- Deși pandemia de coronavirus a facut foarte multe victime in Suedia, țara nu și-a schimbat strategia de combatere a Covid-19, in ciuda recomandarilor de inasprire a restricțiilor.“Pot sa inteleg pe cineva care este tentat sa intrebe: ‘S-a schimbat strategia?’ ‘Nu, este exact aceeasi strategie: asigurati-va…

- Desi autoritatile si-au inasprit pozitia in ultimele saptamani, Suedia si strategia sa atipica impotriva coronavirusului sunt din nou puse in mare dificultate de un al doilea val puternic pe care aceasta tara nordica a crezut mult timp ca il poate evita, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. "Autoritatea…

- Noul coronavirus SARS-CoV-2 a ucis peste 1,5 milioane de oameni in lume, de la sfarsitul lui decembrie, iar America a inregistrat joi un ”record absolut” zilnic de peste 210.000 de contaminari, relateaza AFP, care prezinta noi bilanturi, noi masuri si fapte marcate intr-un rezumat al evolutiei pandemiei…

- Sumele de bani trimise acasa de muncitorii emigranti in acest an vor scadea mai putin decat se estima anterior, insa vor continua sa scada si in 2021 in conditiile in care pandemia de Covid-19 duce la o diminuare treptata, dar prelungita, prognozeaza Banca Mondiala, transmite Bloomberg.Conform…