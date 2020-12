Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 70 de ani a fost arestata in capitala Suediei sub suspiciunea ca și-ar fi ținut fiul captiv in casa timp de decenii, au anunțat marți poliția și un procuror, citați de Reuters, potrivit MEDIAFAX. Barbatul a fost gasit duminica, ranit, in apartament de catre o ruda, a…

- Suedia va prelungi controalele la frontiere de la 12 noiembrie pana in luna mai a anului viitor, ca urmare a situatiei securitatii, a anuntat joi guvernul de la Stockholm, potrivit Reuters. ''Amenintarea terorista este inca la un nivel ridicat si evaluarea noastra generala este ca la frontierele…

- Masurile au fost luate dupa ce specialiștii au stabilit ca izolarea are un impact negativ asupra sanatatii mintale a celor in cauza, informeaza Mediafax.Persoanele in varsta din Suedia nu mai trebuie sa se izoleze, au declarat, joi, reprezentanții Guvernului, explicand ca rata infectarii cu…

- Guvernul suedez a anunțat astazi ca persoanelor varstnice din aceasta țara nu li se va mai recomanda sa se autoizoleze. Aceasta masura este justificata de rata mai scazuta a infecțiilor comparativ cu perioada de varf din primavara și de impactul izolarii asupra sanatații mentale, potrivit Reuters. Masura…

- Cristiano Ronaldo a fost testat pozitiv pentru coronavirus inaintea meciului dintre naționala Portugaliei și reprezentativa Suediei. Jucatorul echipei Juventus Torino a parasit cantonamentul și merge in izolare, scrie Reuters.