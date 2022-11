Suedia nu va găzdui arme nucleare după aderarea la NATO Suedia intentioneaza sa declare ca armele nucleare nu pot fi amplasate pe teritoriul sau atunci cand va adera cu drepturi depline la NATO, urmand exemplul vecinilor sai nordici, a declarat vineri ministrul suedez de externe pentru agentia de presa TT, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

