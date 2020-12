Suedia nu şi-a schimbat strategia în faţa COVID-19 (premier) Suedia nu si-a schimbat strategia in fata pandemiei de COVID-19, in pofida inaspririi recomandarilor si a restrictiilor ca urmare a cresterii numarului de cazuri de coronavirus, a declarat marti premierul suedez Stefan Lofven, relateaza AFP. "Pot sa inteleg pe cineva care este tentat sa intrebe: 'S-a schimbat strategia?' 'Nu, este exact aceeasi strategie: asigurati-va ca limitati raspandirea infectiei cat mai mult posibil", a afirmat premierul intr-un interviu pentru televiziunea publica SVT. "Dar este clar ca, in functie de situatie, putem face si schimbari", a mai spus el. Spre deosebire… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

