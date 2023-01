Suedia nu se schimbă cum dorește Erdogan Deși SUA și NATO exercita presiuni puternice asupra Ankarei pentru a nu mai pune bețe in roate aderarilor Suediei și Finlandei la blocul militar transatlantic, Turcia dispune de prea multe parghii pentru a accepta cu ușurința solicitarile Occidentului, ma Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

