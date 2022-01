Stiri pe aceeasi tema

- Suedia a decis sa nu recomande vaccinurile anti-COVID-19 pentru copiii din grupa de varsta 5-11 ani, a anuntat joi Agentia de Sanatate Publica, argumentand ca beneficiile nu depasesc riscurile, relateaza Reuters, citata de Agerpres. „Pe baza informatiilor pe care le avem in prezent, si anume ca exista…

- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor, situația…

- Doar puțin peste 25.000 de persoane au ales sa se imunizeze in ultimele 24 de ore, potrivit Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP-CNSCBT), prin…

- Indonezia a inceput marti vaccinarea anti-COVID-19 a copiilor de scoala elementara cu varste cuprinse intre 6 si 11 ani, devenind una dintre putinele tari din Asia care a inceput inocularea in masa a copiilor de varsta mica, relateaza Reuters. Vaccinarea impotriva coronavirusului pentru aceasta…

- Pana in prezent, dozele booster de vaccinuri ARNm au fost oferite, in Suedia, persoanelor de peste 65 de ani, cu eventualitatea extinderii acestora la alte grupuri si continuand incercarile de a convinge o parte considerabila a persoanelor nevaccinate sa accepte sa li se administreze vaccinul, relateaza…

- Autoritațile sanitare din Romania se pregatesc pentru campania de vaccinare anti-COVID a copiilor cu varste cuprinse intre 5 și 11 ani. In acest sens s-a desfașurat deja prima ședința CNCAV pe aceasta tema. Printre cele mai importante subiecte discutate in ședința CNCAV au fost: momentul in care EMA…