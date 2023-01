Stiri pe aceeasi tema

- Ministerele Afacerilor Externe ale Suediei, Norvegiei si Danemarcei le-au recomandat cetatenilor lor sa evite locurile in care sunt prezente adunari publice sau aglomerari mari de persoane in Turcia, potrivit dpa.

- Super-tancurile Leopard 2 sunt folosite in armatele a cel putin 13 tari europene: Austria, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Germania, Grecia, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Turcia si Ungaria, care au impreuna peste 2.

- Oficiali de la Moscova au amenințat Republica Moldova ca va pierde definitiv zonele de est și de sud ale actualului ei teritoriu daca va incerca sa devina membru in NATO, așa cum au procedat Suedia și Finlanda. Intrarea in NATO in regim de urgența a Suediei și a Finlandei a luat prin surprindere Rusia…

- Selectionatele Norvegiei si Danemarcei au incheiat neinvinse grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal masculin din Polonia si Suedia, dupa victoriile obtinute luni, in ultimele partide, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut luni, 19 decembrie, liderilor occidentali reuniți in Letonia, sa furnizeze țarii sale o gama larga de sisteme de aparare și arme care sa duca la oprirea razboiului izbucnit in urma cu zece luni, relateaza Reuters . Intr-un mesaj video adresat in…

- „Volumul fondurilor acumulate pentru initiativa noastra «Cereale din Ucraina» este in crestere si depaseste deja 180 de milioane de dolari americani. Aceasta este deja una dintre cele mai mari initiative umanitare ucrainene din punct de vedere istoric. Si va fi si mai mare”, a anuntat luni seara Volodimir…

- Nord Stream AG, operatorul gazoductului avariat Nord Stream 1, a obtinut aprobare pentru efectuarea de investigatii intr-o zona din apele daneze, a anuntat joi Agentia Daneza pentru Geodate, transmite Reuters. Operatorul a trimis deja o nava inchiriata in apele din largul coastei Suediei pentru a inspecta…

- Gigantul energetic rus Gazprom a fost autorizat sa inspecteze locul exploziilor care au avariat gazoductele Nord Stream in septembrie, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, potrivit CNN."Astazi, (directorul general al Gazprom, Alexey) Miller a raportat dimineata ca a fost examinat.…