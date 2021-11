Stiri pe aceeasi tema

- Lidera social-democratilor suedezi, Magdalena Andersson, care a demisionat miercuri din functia de prim-ministru la doar cateva ore dupa ce obtinuse votul parlamentului, va avea o a doua sansa de a forma un guvern, a anuntat joi presedintele legislativului, Andreas Norlen, transmit AFP si Reuters.„Regret…

