Suedia: Legea privind consimțământul antrenează un avans puternic al condamnărilor pentru viol O noua lege privind consimțamântul sexual a antrenat o creștere puternica (+75%) a condamnarilor pentru viol în Suedia, potrivit unui bilanț efectuate la doi ani dupa adoptarea acestui text legislativ, în marja mișcarii #MeToo, și care extinde calificarea penala a violului, scrie AFP.



Legea, denumita și "samtyckeslagen" ("legea consimțamântului"), a intrat în vigoare în iulie 2018. Ea prevede ca o persoana este vinovata de viol, chiar în absența amenințarii sau a violenței, daca a realizat un act sexual cu o alta persoana care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

