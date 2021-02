Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de sambata, cetatenii straini care vor calatori in Suedia trebuie sa prezinte la intrarea in tara un test Covid-19 negativ efectuat cu cel mult 48 de ore inainte, a anuntat miercuri guvernul de la Stockholm, transmite agerpres . Decizia a fost luata la recomandarea de saptamana trecuta a Agentiei…

- Toți calatorii care vor sa intre pe teritoriul Bulgariei vor fi nevoiți sa prezinte un test negativ la COVID-19 incepand din data de 29 ianuarie, au anunțat autoritațile bulgare. Masura va ramane in vigoare pana la sfarșitul lui aprilie, insa șoferii de camioane și autobuze și echipajele avioanelor…

- Cetațenii straini care provin din țari in care riscul epidemiologic este crescut au obligația ca in cazul in care calatoresc in Belgia sa prezinte la vama un test negativ pentru coronavirus. De la aceasta regula sunt exceptate insa cateva categorii de persoane. La intrarea in Belgia toți strainii sunt…

- Guvernul SUA va cere tuturor pasagerilor care vin pe calea aerului din Marea Britanie sa prezinte incepand de luni un test negativ pentru COVID-19 nu mai vechi de 72 de ore inainte de imbarcare, pe fondul preocuparilor ca varianta noului coronavirus recent depistata pe teritoriul Regatului Unit ar…

- Suedia va prelungi controalele la frontiere de la 12 noiembrie pana in luna mai a anului viitor, ca urmare a situatiei securitatii, a anuntat joi guvernul de la Stockholm, potrivit Reuters.''Amenintarea terorista este inca la un nivel ridicat si evaluarea noastra generala este ca la frontierele…