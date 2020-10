Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul suedez le-a transmis joi persoanelor varstnice ca nu mai este necesar sa se autoizoleze, argumentand cu ratele de infectare cu coronavirus mai reduse decat in primavara si cu impactul negativ al izolarii asupra sanatatii mintale a celor in cauza, transmite Reuters. Decizia survine…

- Guvernul ascunde un detaliu despre infectarile din Romania. Care este realitatea și ce declarații face fostul șef al Casei de Sanatate in acest context? Autoritațile ascund un detaliu in privința infectarilor din Romania Autoritațile nu vor sa divulge cate din rezultatele pozitive de coronavirus provin…

- Politia si guvernul din Suedia trag un semnal de alarma asupra prezentei tot mai mari a zeci de clanuri mafiote care, in opinia lor, fac ravagii in regat, pe fondul inmultirii ingrijoratoare a schimburilor de focuri si a altor reglari de conturi violente in aceasta tara nordica mai degraba linistita,…

- Ministerul Sanatatii din Franta a raportat joi seara aproape 10.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. Este cea mai mare crestere consemnata intr-un interval de 24 de ore de la debutul epidemiei, anunta agerpres , citand dpa si AFP. Precedenta crestere record, de circa 7.500 de cazuri noi de…

- Ministerul Sanatatii din Franta a raportat joi seara aproape 10.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, mai precis 9.843, cea mai mare crestere consemnata intr-un interval de 24 de ore de la debutul epidemiei, transmit dpa si AFP. Precedenta crestere record, de circa 7.500 de cazuri noi de infectare,…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a vorbit despre rectificarea bugetara și sumele alocate pentru fiecare minister! In plus, acesta a ținut sa precizeze ca punctul de pensie va cunoaște in 2020 cea mai mare creștere de pana acum și a mai ținut sa le dea peste nas celor din PSD, care critica Guvernul.…

- Șeful statului susține ca o marire de 40% a pensiilor este imposibila avand in vedere criza economica in care ne aflam, insa Guvernul face tot posibilul pentru a gasi cele mai bune metode. „Nu cred ca se așteapta cineva ca toate cheltuielile care au fost planificate inițial sa poate fi facute. Pur și…

- Violeta Alexandru susține ca majorarea alocațiilor este o prioritate pentru Guvern, iar acest lucru se va face etapizat. "Vreau sa asigur pe toata lumea ca Guvernul va creste alocatiile. Toate cresterile de alocatii de pana acum s-au facut la initiativele PNL. Suntem in lucru cu un proiect de urgenta.…