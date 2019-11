Suedia: Julian Assange scapă de acuzațiile de viol Parchetul suedez a anunțat marți ca renunța la acuzațiile de viol împotriva lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, acuzat de o femeie ca a agresat-o în Suedia în 2010, relateaza AFP.

&"Am convocat aceasta conferința de presa pentru a anunța decizia mea de a clasa fara urmari ancheta&" care îl vizeaza pe australian, a anunțat procurorul șef adjunct, Eva-Marie Persson. &"Toate acțiunile de ancheta au fost epuizate (...) fara sa aduca dovezile necesare pentru condamnare&", a adaugat ea.

Procurorii din Suedia au redeschis dosarul privind acuzațiile de viol pe 13 mai,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Julian Assange scapa de acuzațiile de viol, dupa ce Parchetul suedez a anunțat marți ca renunța la acuzațiile de viol impotriva sa. Fondatorul WikiLeaks era acuzat de o femeie ca a agresat-o in Suedia i...

- Procurorii olandezi au deschis o ancheta dupa un incident rasist produs la meciul FC Den Bosch - Excelsior Rotterdam, scor 3-3, disputat, duminica, in etapa a XV-a a Ligii a II-a informeaza AFP potrivit news.roJucatorul Ahmed Mendes Moreira de la Excelsior a fost vizat de jigniri rasiste venite…

- Intr-un comunicat, Nils Melzer si-a exprimat 'ingrijorarea fata de deteriorarea continua a sanatatii lui Julian Assange dupa arestarea si incarcerarea sa la inceputul acestui an', insistand ca 'viata sa este de acum in pericol'. 'Daca Regatul Unit nu schimba in mod urgent cursul si nu ii amelioreaza…

- Acuzațiile de viol la adresa regizorului francez Luc Besson aduse de actrița Sand Van Roy vor fi reanalizate, a decis un judecator de la o instanța din Paris, potrivit Le Figaro, anunța MEDIAFAX.Citește și: VIDEO Carnagiu pe o șosea din Ialomița: ZECE MORȚI și ȘAPTE raniți dupa ce un microbuz…

- Acuzatiile care i se aduc sunt legate de construirea Ambasadei Belgiei din Kinshasa, inchirierea sediului Politiei federale si de alte fapte, potrivit ziarului scrie De Tijd. Ancheta arata ca Reynders a primit sau spalat bani printr-o schema care implica achizitionarea de obiecte de arta…

- Procurorul general din Praga a suspendat cercetarile intr-un dosar penal impotriva premierului Andrej Babis, a unor membri ai familiei sale si altor cateva persoane, a indicat biroul procurorului vineri, potrivit Reuters. Ancheta privind acuzatiile de frauda legate de fondurile europene a reprezentat…

- Parchetul belgian a anuntat miercuri ca au fost efectuate sapte perchezitii in Belgia, la Londra si in Monaco, iar doua persoane au fost arestate intr-un dosar de coruptie in fotbal instrumentat la Bruxelles, relateaza AFP. Ancheta viza initial transferul din 2015 al atacantului sarb Aleksandar Mitrovic,…

- Doi noi martori au fost audiati de justitia sedeza in dosarul lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, urmarit cu privire la un presupus viol comis in Suedia in 2010, a anuntat luni parchetul, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Pe timpul verii, sapte martori au fost interogati in cadrul anchetei…