Suedia își întărește măsurile în fața fricii de un al treilea val de coronavirus Înfruntând temerile unui al treilea val, guvernul suedez a anunțat miercuri ca va întari unele dintre masurile sale și a avertizat deja ca sunt de așteptat restricții suplimentare daca respectarea recomandarilor actuale nu se îmbunatațește, potrivit AFP.

Începând cu 1 martie, cafenelele, barurile și restaurantele vor trebui sa se închida la 20:30, în timp ce numarul persoanelor permise în magazine și sali de sport - la fel ca în cazul competițiilor sportive pentru tineri - va fi în curând redus, a anunțat guvernul într-o… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

