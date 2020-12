Stiri pe aceeasi tema

- Liceele din Suedia vor fi inchise timp de o luna, iar cursurile vor fi predate de la distanta, a anuntat joi premierul suedez Stefan Lofven, in conditiile cresterii numarului de infectari si a deceselor asociate COVID-19 in tara scandinava, relateaza AFP si Reuters. "Am luat aceasta decizie pentru…

- Premierul suedez Stefan Lofven a anunțat, joi, ca liceele din aceasta țara vor fi inchise vreme de o luna, iar cursurile vor fi predate la distanța, decizia fiind luata din cauza cresterii numarului de infectari si a deceselor asociate COVID-19 in tara scandinava, relateaza Agerpres.„Am luataceasta…

- Liceele din Suedia vor fi inchise urmatoarea luna, iar cursurile vor fi predate de la distanta, a anuntat astazi premierul suedez Stefan Lofven, in conditiile cresterii numarului de infectari si a deceselor asociate Covid-19, scrie agerpres . „Am luat aceasta decizie pentru a reduce contagierile”, a…

- Liceele din Suedia vor fi inchise timp de o luna, iar cursurile vor fi predate de la distanta, a anuntat joi premierul suedez Stefan Lofven, in conditiile cresterii numarului de infectari si a deceselor asociate COVID-19 in tara scandinava, relateaza AFP si Reuters. "Am luat aceasta decizie…

- Facebook a anunțat vineri ca a eliminat șapte rețele de conturi și pagini false de pe platforma sa care erau active in Iran, Afganistan, Egipt, Turcia, Maroc, Myanmar, Georgia si Ucraina, din cauza unui "comportament neautentic coordonat", relateaza Reuters.

- Suedia va prelungi controalele la frontiere de la 12 noiembrie pana in luna mai a anului viitor, ca urmare a situatiei securitatii, a anuntat joi guvernul de la Stockholm, potrivit Reuters.''Amenintarea terorista este inca la un nivel ridicat si evaluarea noastra generala este ca la frontierele…

- Danemarca va eutanasia intregul efectiv de pana la 17 milioane de nurci din crescatorii dupa ce o mutatie a coronavirusului, identificata la aceste animale, s-a raspandit la oameni, prezentand un risc pentru eficacitatea oricarui posibil viitor vaccin, a anuntat premierul miercuri, informeaza Reuters.Citește…

- In Europa, situația privind pandemia se inrautațește. Exista semnale ingrijoratoare ca numarul de noi cazuri crește și in Suedia. Anuntul a fost facut joi de premierul Suediei, Stefan Lofven. Acesta a adaugat ca suedezii au devenit prea relaxați in ceea ce privește restricțiile, potrivit Reuters. „Precauția…