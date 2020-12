Stiri pe aceeasi tema

- Liceele din Suedia vor fi inchise timp de o luna, iar cursurile vor fi predate de la distanta, a anuntat joi premierul suedez Stefan Lofven, in conditiile cresterii numarului de infectari si a deceselor asociate COVID-19 in tara scandinava, relateaza AFP si Reuters.

- Ministerul rus al Culturii a decis sa inchida muzeele din Moscova pana la 15 ianuarie 2021 ca urmare a cresterii numarului de cazuri de Covid, potrivit Le Figaro, anunța news.ro. Muzeele din capitala rusa isi inchid din nou usile. "Un decret semnat la 13 noiembrie de Olga Lyubimova, ministrul…

- Regulile aplicate de Norvegia, împotriva coronavirusului, au devenit mult mai severe, iar controalele de la granița se vor extinde pentru înca șase luni. Garda Civila va a declarat ca va ajuta poliția sa controleze frontiera vasta, la fel cum s-a întâmplat…

- Guvernul ungar a prelungit vineri pentru inca o luna inchiderea frontierelor pentru cetatenii straini, in incercarea de a frana pandemia de coronavirus, in conditiile in care numarul zilnic al contagierilor a inregistrat un nou record, cu 3.286 de cazuri si 65 de morti in ultimele 24 de ore, relateaza…

- Catalonia a anuntat joi instituirea unei interdictii de intrare si iesire din aceasta regiune a Spaniei, ultima dintr-o serie de restrictii instituite de regiunile spaniole in urma accelerarii raspandirii noului coronavirus, relateaza Reuters.Aceasta regiune ce are capitala Barcelona este…

- Cehia inchide, de maine, restaurantele și barurile din toata țara. S-au inchis si cinematografele, gradinile zoologice, salile de fitness si muzeele, iar consumul de alcool in locuri publice va fi interzis, scrie digi24.ro.

Pe fondul numarului de cazuri de Covid 19 inregistrate, pentru … Controale ale Poliției și Jandarmeriei, pe fondul creșterii numarului de cazuri de Covid 19