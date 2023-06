Suedia înregistrează sexul ca sport. Va găzdui primul Campionat European Suedia va gazdui primul Campionat European de Sex, competiție care va incepe in 8 iunie 2023, la Goteborg. Țara din nordul Europei a inregistrat, oficial, sexul ca sport, fiind inființata și o federație in acest scop. Campionatul va avea participanți care vor concura timp de șase ore in fiecare zi.In acest timp, participanții vor avea la dispoziție aproximativ 45 de minute pana la o ora pentru a se angaja in activitațile cu partenerii, potrivit latestly.com . Un numar de 20 de participanți din diferite țari și-au depus s-au inregistrat pentru a participa la primul Campionatul European de Sex.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

