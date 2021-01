Medicul roman Laura Ghibu , stabillit in Suedia, a anunțat, vineri seara, ca decizia anunțata de autoritațile sanitare este fara precedent.„Astazi chiar am primit un mail in care am fost inștiințata ca școlile se vor inchide și in Suedia. Ceva ce nu s-a intamplat pana acum in timpul pandemiei. Se intampla de luni, de cand incep școlile. Scolile de la clasa a șaptea in sus se inchid. Deci vor fi deschise școlile doar pentru copiii mai mici, din clasa intai, clasa pregatitoare pana in clasa a șasea. (...) Speram sa nu avem cazuri foarte grave in randul copiilor”, a declarat Laura Ghibu, vineri…