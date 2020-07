Stiri pe aceeasi tema

- Suedia, care afiseaza deja unul din cele mai grave bilanturi pe locuitor din lume, a apreciat marti ca probabil un scenariu prevazind 3.000 de noi decese cauzate de coronavirus, noteaza AFP. Aceste previziuni reies din unul dintre cele trei scenarii luate in considerare de Agentia pentru Sanatate Publica…

- Banchetul Nobel reprezinta cel mai sofisticat eveniment, ce are loc anual, in Suedia. Din pacate, din cazua pandemiei de coronavirus, organizarea acestuia nu va mai fi posibila in 2020. Banchetul a mai fost anulat in anul 1956.

- Guvernul a schimbat la sfarsitul lui mai metodologia sa si a cerut regiunilor, competente in materie de sanatate, sa notifice cazurile individual cu o data precisa si sa nu le mai grupeze ca inainte. Ca urmare a acestei schimbari de metoda, Ministerul Sanatatii a decis sa "inghete" bilantul total la…

- Statele Unite au inregistrat pana vineri peste 120.000 de morți din cauza Covid-19, mai precis 120.688. Numarul cazurilor de infecție cu coronavirus a depașit 8,5 milioane la nivel global. Conform site-ului worlometers.info, Statele Unite au raportat pana vineri un numar de 2.263.749 de cazuri de infecție…

- Ultimul bilant al Ministerului Sanatatii a raportat 34.021 de decese si 614.941 de cazuri confirmate, cu 1.473 de morti inregistrate de miercuri seara, dar specialistii sunt de parere ca statisticile oficiale sunt mult subestimate. Cu 212 milioane de locuitori, Brazilia are o populatie de trei ori mai…

- Peste 140.000 de persoane au murit in Europa din cauza coronavirusului, trei sferturi dintre victime fiind in Italia, Marea Britanie, Spania si Franta, conform unui bilant elaborat de Agentia...

- „Prea multi oameni mor in Suedia“, se arata intr-un reportaj al BBC despre strategia suedeza privind pandemia de COVID-19. Epidemiologul Johan Giesecke, care consiliaza Agentia de Sanatate Publica din Suedia, sustine intr-un interviu pentru „Adevarul“, ca decesele trebuie comparate dupa un an.

