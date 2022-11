Noul guvern al Suediei se va distanța de miliția kurda YPG in timp ce incearca sa obțina aprobarea Turciei pentru a adera la NATO, a declarat sambata ministrul suedez de Externe. Miliția kurda siriana YPG și ramura sa politica PYD sunt considerate de Turcia extensii ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), care a lansat o […] The post Suedia face pasul inapoi in fața Turciei. Aderarea la NATO, numai cu condiția pusa de Erdogan first appeared on Ziarul National .