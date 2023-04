Suedia expulzează cinci diplomați ruși pentru spionaj Ministerul de Externe al Suediei a anunțat marți ca expulzeaza cinci diplomați ruși pentru ca au desfașurat activitați incompatibile cu statutul lor diplomatic, spunand ca guvernul a luat foarte in serios amenințarea la securitate reprezentata de strangerea informațiilor secrete de catre Rusia, relateaza Reuters. Ambasada Rusiei in Suedia a refuzat sa comenteze aceasta decizie. Rusia […] The post Suedia expulzeaza cinci diplomați ruși pentru spionaj appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

