Suedia este în situație CRITICĂ: Numărul de infectări crește, vine al treilea val al pandemiei Suedia, care a optat initial pentru o strategie flexibila impotriva coronavirusului, se confrunta de trei saptamani cu o crestere cu 10% a contagierilor si inregistreaza o rata inalta a spitalizarilor, astfel incat autoritatile sanitare au considerat marti ca tara se indreptata spre al treilea val al pandemiei, relateaza EFE. Numarul total al cazurilor a ajuns la 669.113, cu 11.804 mai multe decat vineri, iar cel al deceselor la 12.882, cu 56 noi decese si o incidenta de 497 de contagieri la 100.000 de locuitori in ultimele 14 zile, potrivit datelor publicate de Agentia de Sanatate Publica… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

