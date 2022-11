Stiri pe aceeasi tema

- Aliații NATO vor acționa in cazul in care Suedia sau Finlanda vor fi supuse la presiuni din partea Rusiei sau a unui alt adversar inainte ca acestea sa devina membre cu drepturi depline ale alianței, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza Reuters . Aliații NATO vor acționa…

- Noul prim-ministru al Suediei este conservatorul Ulf Kristersson, ales cu votul majoritații parlamentarilor, printre care și reprezentanții partidului Democratii Suediei (SD), de extrema-dreapta, scrie AFP.

- Conservatorul suedez Ulf Kristersson este de asteptat sa fie ales luni noul premier al tarii in fruntea unui guvern minoritar, noteaza dpa. Ulf Kristersson, care conduce partidul Moderatii, se confrunta luni dimineata cu un vot in Riksdag, parlamentul de la Stockholm. Noul sau guvern ar putea fi prezentat…

- ”Vor fi construite noi reactoare nucleare”, a anuntat sefa Partidului Crestin-Democrat, Ebba Busch, la prezentarea noului guvern de dreapta, care urmeaza sa fie sustinut in Parlament – pentru prima oara – de catre extrema dreapta.The post Suedia urmeaza sa construiasca noi reactoare nucleare, anunta…

- Scurgerile de gaze de pe conductele Nord Stream 1 si 2 sunt, cel mai probabil, rezultatul unei actiuni statale, a declarat, vineri, ministrul suedez al energiei, Khashayar Farmanbar. "Este foarte probabil ca acest lucru sa fi fost facut deliberat si nu accidental si este foarte improbabil sa fi fost…

- Prim-ministrul suedez Magdalena Andersson a recunoscut miercuri seara infrangerea stangii si victoria blocului de opozitie format din partide de dreapta si extrema-dreapta in alegerile legislative de duminica, dupa numararea aproape in totalitate a voturilor exprimate in acest scrutin foarte strans,…

- Finlanda si Suedia au anuntat duminica planuri de a oferi miliarde de dolari sub forma de garantii de lichiditate companiilor de energie din tarile lor, dupa ce grupul rus Gazprom a inchis gazoductul Nord Stream 1, agravand criza energetica din Europa, transmite Reuters.Finlanda isi propune…