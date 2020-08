Stiri pe aceeasi tema

- Moartea prin impuscare a unei fetite de 12 ani in apropiere de Stockholm a provocat vii emotii luni in Suedia, care se confrunta in ultimii ani cu o inmultire ingrijoratoare a atacurilor armate intre bande criminale, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Adolescenta, care dupa toate probabilitatile…

- CHIȘINAU, 13 iul - Sputnik. Flori vii au fost aduse astazi in fața consulatului Kazahstanului din Moldova. Locuitorii capitalei Moldovei și-au exprimat compasiunea in legatura cu doliul declarat in aceasta țara pentru toate victimele rapuse de coronavirus. Oamenii spun ca nimeni nu este ferit de…

- Statuia starului fotbalului suedez Zlatan Ibrahimovic, vandalizata in mod regulat dupa ce a fost instalata in fata stadionului din Malmo si ulterior mutata pentru reparatii, va ramane in acest oras din sudul Suediei, a anuntat joi primaria locala, citata de AFP. Decizia vine dupa concluziile…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat marți, in plenul Senatului, in timpul dezbaterii moțiunii impotriva sa inițiate de PSD, ca funcția pe care o deține inseamna cea mai importanta misiune și responsabilitate a vieții lui.

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a avertizat ca grupul Renault se lupta sa supravietuiasca in contextul crizei coronavirusului, adaugand insa ca producatorul auto trebuie sa isi asume unele angajamente cu privire la mentinerea in Franta a celor mai avansate activitati tehnologice.…

- Asociatia Oraselor din Romania a organizat o dezbaterea online la care au participat peste 30 de primari membri AOR, impreuna cu ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie.Dezbaterea cu ministrul Anisie a avut la baza lista cu masurile de prevenire si protectie pe perioada desfasurarii activitatilor…

- Asociatia Oraselor din Romania nu si-a intrerupt misiunea de a face legatura dintre autoritatile locale si cele centrale, partenerii traditionali de dialog, si a trecut, in ultimele saptamani, la noua forma de comunicare in timpul pandemiei de COVID 19, prin intermediul sedintelor online si al videoconferintelor.…

- Ea a precizat ca „plajele vor fi pregatite la data de 1 iunie, pentru ca așa prevede contractul și legea. Sper sa putem incepe inca de la aceasta data”, potrivit Sega, citata de Rador. „Spunem in permanența ca bulgarii sunt pe primul loc privind masurile pe care le-am luat pentru a avea cel puțin un…