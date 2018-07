Suedia: Deschiderea EuroPride 2018 la Stockholm Europride, un eveniment anual marcant ce atrage mii de persoane din comunitatea LGBT (lesbiene, gay, bisexuali si transsexuali) si pe prietenii si sustinatorii lor din intreaga lume, s-a deschis vineri in capitala suedeza Stockholm, relateaza agentia dpa. Orasul Stockholm a gazduit Europride in 1998 si 2008. Evenimentul de 10 zile include seminarii, discutii, proiectii de film si expozitii pe teme legate de homosexuali si transsexuali precum si drepturile omului. Festivitatile incep cu un concert vineri seara in Parcul Kungstradgarden din centrul orasului. Un punct culminant este parada Europride… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

