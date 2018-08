Stiri pe aceeasi tema

- Suedia va semna saptamana aceasta contractul pentru achizitia unor sisteme antiracheta Patriot de la producatorul american Raytheon, a anuntat miercuri postul public de radio suedez citat de...

- Suedia va semna saptamana aceasta contractul pentru achizitia unor sisteme antiracheta Patriot de la producatorul american Raytheon, a anuntat miercuri postul public de radio suedez citat de Reuters preluata de Agerpres Desi nu este membra a NATO, Suedia are relatii stranse cu Alianta si -…

- Rusia va reactiona daca Suedia si Finlanda vor intensifica relatiile cu NATO, deoarece o astfel de expansiune a Aliantei ar submina securitatea la nivel global, a declarat Serghei Shoigu, ministrul rus al Apararii, relateaza Reuters.

- Moscova va raspunde daca Suedia si Finlanda vor fi atrase in NATO, considerand ca o astfel de extindere ar submina securitatea globala, a avertizat marti ministrul apararii rus, Serghei Soigu, citat de Reuters via Interfax. In pagina sa electronica, agentia rusa de presa Interfax transmite ca Soigu…

- Decizia Turciei de a cumpara sisteme antiaeriene S-400 din Rusia va avea "consecinte", a avertizat marti Wess Mitchell, asistent al secretarului de Stat american pentru Afaceri Europene si Eurasiatice, scrie mediafax.ro.

- Suedia este pe cale sa incheie in urmatoarele saptamani un contract cu producatorul american de armament Raytheon Co. pentru achizitia unor sisteme de aparare antiaeriana Patriot, in cadrul programului de modernizare a fortelor sale armate in contextul cresterii tensiunilor cu Rusia.

- Preturile petrolului si-au continuat pierderile pe fondul declaratiilor Arabiei Saudite si a Rusiei prvind cresterea productiei de petrol cu 1 milion de barili/zi, in timp ce Statele Unite continua sa caute noi exploatari, relateaza Reuters.

- Rusia nu se afla in discutii cu guvernul sirian privind furnizarea de sisteme de rachete sol-aer S-300 si nu crede ca acestea sunt necesare, a declarat Vladimir Kozhin, consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, citat vineri de cotidianul Izvestia, sugerand o schimbare a pozitiei Rusiei, relateaza…