Suedia cere aderarea la NATO

Suedia va solicita aderarea la NATO, a anuntat oficial, luni, premierul Magdalena Andersson, care a evocat o noua "era" pentru tara scandinava, relateaza agentia France Presse. "Guvernul a decis sa informeze NATO despre dorinta Suediei de a deveni membra a Aliantei", a declarat Andersson intr-o conferinta de presa. "Parasim o era pentru a intra in […]