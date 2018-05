Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a obtinut anul trecut venituri record din turism – 14,63 miliarde de euro – in crestere cu 10,8% fata de 2016, informeaza publicatia Kathimerini, transmite AGERPRES . De asemenea, cheltuielile pentru o noapte de cazare per vizitator au urcat in 2017 cu 0,4%, la 69 de euro, arata datele revizuite…

- Denuntatorul Cambridge Analytica, Christopher Wylie, sustine ca datele adunate de companie de la Facebook ar putea proveni de la peste 87 de milioane de utilizatori si ar putea fi depozitate in Rusia, relateaza CNN.

- Primii care au ajuns la Moscova au fost diplomatii din Franta, Germania, Italia, Polonia, Olanda, Croatia, Belgia, Ucraina, Suedia, Australia si Republica Ceha. Ministerul rus de Externe a mai convocat diplomati din Albania, Letonia, Lituania, Macedonia, Croatia, Suedia, Danemarca si Grecia. "Reprezentantii…

- Ieri, in statiunea Mamaia, s-a desfasurat cea de-a cincea editie a Maratonului Nisipului, considerata una dintre cele mai ample competitii din Europa ce se desfasoara integral pe nisip.Vremea a tinut cu cei aproximativ 1.600 de sportivi aflati la linia de start. Chiar daca la primele ore ale diminetii…

- Rada Suprema (parlamentul ucrainean) i-a ridicat joi imunitatea deputatei Nadia Savcenko, fost pilot militar care a devenit eroina nationala dupa doi ani in detentie in Rusia, acuzata acum de pregatirea unui...

- Ministrul de externe ceh Martin Stropnicky a respins sambata acuzatiile Moscovei potrivit carora agentul neurotoxic folosit impotriva fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale in sudul Angliei ar fi provenit din Republica Ceha, relateaza Reuters. Purtatoarea de cuvant a Ministerului…

- Moldova continua sa majoreze exporturile catre Rusia. Astfel, potrivit Biroului Național de Statistica (BNS), exportul marfurilor moldovenești in Rusia in anul 2017 s-a ridicat la 254,5 milioane de dolari, inregistrind o creștere de 9,2% fața de anul precedent. In aceeași perioada, importurile de produse…