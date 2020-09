Stiri pe aceeasi tema

- Doar 13 pacienti mai ocupa paturile de la Terapie Intensiva in Suedia. In medie, un singur bolnav de COVID-19 din Suedia a murit zilnic in ultima perioada. Datele recente inclina balanta in favoarea Suediei, chiar daca oficialii au apelat la o strategie blamata de multi.

- Situație critica in Franța, unde autoritațile sanitare au raportat joi, 10 septembrie, 9.843 de cazuri noi de Covid-19, depașind recordul zilnic anterior cu aproape 900 de infecții, informeaza BBC. Vineri e programata o reuniune a miniștrilor și a experților in sanatate și sunt așteptate masuri drastice.…

- Doar 13 pacienti mai ocupa paturile de la Terapie Intensiva in Suedia. In medie, un singur bolnav de COVID-19 din Suedia a murit zilnic in ultima perioada. Datele recente inclina balanta in favoarea Suediei, chiar daca oficialii au apelat la o strategie blamata de multi, anunța MEDIAFAX.Situatia…

- Romania se apropie de 70.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce a inregistrat 1.415 de cazuri noi la cel mai recent bilant. Totodata, noul coronavirus a provocat decesul a 2.904 de persoane.Romania inregistreaza de la inceputul pandemiei 68.046 de cazuri de persoane infectate…

- Intr-una dintre cele mai afectate țari de pandemia de coronavirus autoritațile au decis impunerea unor restricții dure cu scopul de a preveni raspandirea virusului SARS-CoV-2. Printre masuri se numara purtarea maștii de protecție chiar și in aer liber, precum și limita de doua persoane la mesele din…

- In Romania au fost facute peste un milion de teste de la debutul pandemiei. Acest prag a fsot depașit in ultimele 24 de ore, conform raportarilor oficiale. Pana miercuri, la nivel național, au fost prelucrate 1.009.273 de teste. In ultimele 24 de ore au fost raportate 24.877 de teste prelucrate, numar…

- De ultima ora! Vezi LISTA tarilor care au impus restrictii pentru romani din cauza COVID-19 Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Incepand cu data de 14 iulie, ora 06.00, toți cetațenii straini care intra in Grecia…

- Cel putin 10 state europene au impus restrictii de calatorie cetatenilor romani dupa cresterea alarmanta a numarului de infectari din Romania, in conditiile in care doar Suedia, Portugalia si Luxemburg ne depasesc la numarul de cazuri noi de Covid-19. Exista trei tari care au anuntat deja ca nu mai…