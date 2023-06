Stiri pe aceeasi tema

- Suedia va permite NATO sa pozitioneze trupe pe teritoriul sau inca dinainte sa adere oficial la alianta militara, au afirmat vineri premierul si ministrul apararii suedezi, transmite Reuters.

- Turcia intentioneaza sa trimita comandouri in Kosovo duminica si luni, ca raspuns la solicitarea NATO de a se alatura fortei sale de mentinere a pacii KFOR, ca urmare a tulburarilor din nordul tarii, a anuntat Ministerul turc al Apararii, relateaza Agerpres. Intr-un comunicat difuzat sambata, preluat…

- Mai multi adolescenti sunt spitalizati in urma unui incident violent produs joi intr-un complex sportiv din Suedia, anunta autoritatile, precizand ca nu exista indicii privind un act terorist, conform Mediafax.Incidentul a avut loc intr-un complex sportiv din oraselul suedez Eskilstuna, situat la…

- Ministrul de externe suedez, Tobias Billstrom, a declarat, joi, ca a venit timpul ca Turcia si Ungaria sa ratifice cererea Suediei de aderare la NATO, informeaza Reuters. “Ne-am indeplinit toate angajamentele”, a spus Tobias Billstrom, inaintea unei intalniri informale a ministrilor de externe din statele…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi ca se va deplasa in curand in Turcia pentru a discuta despre primirea Suediei in Alianta, transmit Reuters si AFP, informeaza AGERPRES. CITESTE SI Radu Banciu da de gard cu obiceriule alimentare ale romanilor: Dinescu face sarmale cu gasca!…

- Finlanda va deveni marți, 4 aprilie, membru NATO, finalizand o schimbare de politica de securitate declanșata de invazia Rusiei in Ucraina, in vreme ce statul vecin Suedia este lasat sa aștepte, transmite Reuters. Alianța militara va intampina Finlanda ca cel de-al 31-lea membru in cadrul unei ceremonii…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, 64 de ani, va candida pentru a deveni urmatorul secretar general al NATO , a informat vineri, 31 martie, scrie agenția Reuters , care citeaza ziarul The Sun Mai multe state membre ale Aliantei Nord-Atlantice au sugerat ca von der Leyen va prelua conducerea…