Suedia anunţă instalarea unui spital de campanie în Stockholm destinat celor infectați cu coronavirus Autoritatile suedeze au anuntat joi instalarea in acest week-end a unui spital de campanie la Stockholm unde vor fi tratati pacienti care sufera de noul coronavirus, transmite AFP preluat de agerpres. Instalarea spitalului de campanie va fi facuta in incinta unui centru expozitional situat in suburbia Alvsjo din partea de sud a capitalei suedeze. Acesta va gazdui initial 140 de pacienti si va putea sa isi creasca capacitatea de primire pana la 600 de paturi, daca va fi necesar.



In Suedia s-au inregistrat 282 de decese din cele 5.466 de cazuri confirmate de imbolnavire cu COVID-19.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

