- Aparate suedeze au interceptat un avion militar rusesc dupa ce a incalcat, pentru scurt timp, spatiul aerian al Suediei, vineri, la est de insula Gotland in Marea Baltica, au anuntat sambata fortele armate ale acestei tarid nordice, potrivit Reuters.

- Un avion militar rus este suspectat ca a incalcat luni dimineata spatiul aerian finlandez in zona Golfului Finic, a anuntat Ministerul Apararii al Finlandei, informeaza AFP, potrivit ziare.com. Acest incident intervine in timp ce relatiile dintre Finlanda si Rusia s-au tensionat considerabil dupa aderarea…

- Trei dintre cele mai bune avioane de lupta ale NATO au avut o prima ieșire in teatru de operații de la frontiera estica a Alianței, iar cea mai buna drona a Pentagonului și-a facut aparițai unica deasupra Marii Negre, scrie newsweek.ro.

- O racheta de croaziera lansata de Rusia impotriva unor tinte din vestul Ucrainei a incalcat pentru scurt timp spatiul aerian al Poloniei, a anuntat, duminica, armata poloneza, relateaza AFP si Reuters.

