Animaţia The Mitchells vs. The Machines va fi lansată de Netflix pe 30 aprilie

Animaţia „Familia Mitchell împotriva roboţilor/ The Mitchells vs. The Machines”, comedie de acţiune, va fi lansată de Netflix pe 30 aprilie. Lungmetrajul regizat de Mike Rianda, după un scenariu pe care l-a scris împreună cu Jeff Rowe, are… [citeste mai departe]