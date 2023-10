Suedia afirmă că un cablu de telecomunicaţii cu Estonia a fost deteriorat Avarierea cablului a fost inregistrata in afara apelor teritoriale si a zonei economice exclusive a Suediei, a declarat ministrul suedez al apararii civile, Carl-Oskar Bohlin, intr-o conferinta de presa, iar cablul a continuat sa functioneze de atunci. „Nu putem spune in acest moment ce a cauzat aceasta avarie”, a spus el. „Dar ceea ce putem spune este ca aceasta avarie a avut loc intr-un moment similar si in apropierea, fizica, de avariile care au fost raportate anterior la o conducta de gaz intre Estonia si Finlanda si la un cablu de telecomunicatii intre Estonia si Finlanda”, a precizat ministrul.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Terorismul ”nu trebuie sa aiba castig de cauza” nici in Ucraina, nici in Israel, a declarat vineri premierul britanic Rishi Sunak, la summitul Fortei expeditionare comune, care are loc pe insula suedeza Gotland, relateaza Agerpres . Summitul celor zece state din Joint Expeditionary Force (JEF) are pe…

- A izbucnit un posibil caz Nord Stream II. Șefa Comisiei Europene: 'E al doilea caz in puțin peste un an'Președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a emis marți seara o declarație in care condamna presupusa "deteriorare deliberata a gazoductului Balticconnector" și a cablului de comunicații…

- Vladimir Putin iși continua șantajul la adresa Europei și anunța, indirect, o noua criza a gazelor. Președintele rus s-a oferit sa reia livrarile de gaz catre Germania prin conducta Nord Stream 2, anunța agenția de presa germana DPA. Mesajul liderului de la Kremlin vine in contextul preturilor ridicate…

- Rezervele mai mari de gaz, prețurile la energie mai mici și sursele noi de aprovizionare cu combustibili au facut ca Europa sa aștepte iarna dintr-o postura mult mai confortabila decat cea pe care o avea acum un an, potrivit unei analize Reuters.Dupa mai multe decenii in care Europa s-a bazat pe…

- ANPC anunța noi controale la 4 banci dupa ce exista mai multe suspiciuni privind situația francului elvețian dar și in privința dobanzilor IRCC și ROBOR. Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Horia Constantinescu, a declarat ca au loc actiuni de control de fond, de o anvergura…

- Planul Rusiei de a crea ”un hub al gazelor” in Turcia, pentru a inlocui vanzarile pierdute catre Europa, este intarziat de dezacordurile cu Turcia cu privire la cine ar trebui sa fie responsabil de acesta, au declarat doua surse familiare cu proiectul pentru Reuters.Presedintele rus Vladimir Putin…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a spus ucrainenilor in discursul video de miercuri seara ca a fost zi dificila, din cauza atacului rusesc de la Kostiantinivka, in care au cazut victime zeci de civili , dar totodata a fost si o zi plina de evenimente in plan diplomatic, mentionand intre…

- „Astazi, m-am adresat liderilor care participa la Summitul celor Trei Mari, o regiune mare care este una dintre sursele puterii europene. Marea Baltica, Marea Neagra si Marea Adriatica sunt toate tari din partea noastra de Europa. Reuniunea la nivel inalt a avut loc in Romania, iar eu am facut apel…