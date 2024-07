Stiri pe aceeasi tema

- Parinții din Suedia pot, de asemenea, sa lucreze cu program redus pana cand copilul implinește 8 ani The post O NOUA LEGE Suedia introduce concediu parental platit pentru bunici first appeared on Informatia Zilei .

- Guvernul Romaniei a adoptat in data de 28 iunie, un proiect de ordonanța de urgența care permite transferurile intre filierele, profilurile și specializarile din invațamantul liceal și in timpul anului școlar. Modificarile aduse Legii invațamantului preuniversitar nr. 198/2023 și Legii invațamantului…

- Concediu platit pentru tați, dupa nașterea unui copil. Lege publicata in Monitorul Oficial Concediu platit pentru tați, dupa nașterea unui copil. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial și are o serie de prevederi suplimentare importante. Parlamentul Romaniei a aprobat și transformat in lege o…

- Primul ministru Marcel Ciolacu a adus astazi la Constanta cateva clarificari dupa ce, vineri, 10 mai, presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind dezincriminarea evaziunii fiscale sub un milion de euro daca prejudiciul este platit.Legea, initiata de premier si de Nicolae Ciuca a trecut prin…

- Din 1 mai, municipalitatea din orașul francez Nisa nu le mai permite copiilor mai mici de 13 ani sa se plimbe neinsoțiți noaptea. Legea se va aplica pina la finalul verii pentru zona centrala a metropolei și mai multe cartiere. {{745360}}Creșterea numarului de cazuri privind delincvența juvenila a determinat…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marți, legea care permite devansarea alegerilor prezidentiale. Astfel, alegerile pentru noul șef al statului pot avea loc cu cel mult trei luni anterioare lunii in care ajunge la termen mandatul președintelui in funcție.

- Decizie importanta luata in ședința de guvern de astazi!Guvernul a adoptat, joi o hotarare care stabileste eliminarea obligatiei persoanei fizice majore alta decat parinte sau tutore, care insoteste minorul la iesirea din tara, de a prezenta certificatul de cazier judiciar.

- Pentru mulți dintre noi, vara inseamna relaxare pe plaja și inot in mare. Totuși, aceste activitați nu sunt singurele de care te poți bucura daca ai in plan o vacanța reușita la mare. Romania este o țara cu o diversitate naturala și culturala bogata, care iți poate oferi o multitudine de experiențe…