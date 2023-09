Suedia a trimis tancuri în Ucraina Suedia a trimis la Kiev tancuri Strv 122 cu echipaje ucrainene instruite. Acest lucru se menționeaza in declarația Forțelor Armate ale Regatului, relateaza TASS. "Le-am oferit ceea ce am putea oferi din tehnica de inalta calitate și cunoștințe bune. Cred ca este absolut corecta decizia de a oferi aceste tancuri [Ucrainei]. Este clar ca acest lucru afecteaza capacitațile armatei [suedeze]", Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de fotbal a Angliei a incheiat la egalitate, sambata, in deplasare, scor 1-1, meciul disputat in compania reprezentativei Ucrainei, in grupa C a calificarilor la Euro 2024, potrivit news.ro.Ucraina a infruntat Anglia la Wroclaw, in Polonia, si a deschis scorul parin Zinchenko, in…

- Fundatia Nobel a anuntat sambata, 2 septembrie, ca renunta sa-i mai invite pe ambasadorii Rusiei, Belarusului si Iranului la ceremonia de decernare a Premiului Nobel, care va avea loc anul acesta la Stockholm, revenind astfel asupra unei decizii anterioare in urma unor critici pe scara larga, informeaza…

- Statele Unite ale Americii au promis asistenta financiara vecinilor Ucrainei, pentru a achizitiona nave precum salupe pilot si pentru a facilita transbordarea si tranzitul transfrontalier al cerealelor din Ucraina, in scopul sustinerii in continuare a eforturilor regionale in acest sens, a transmis…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat noaptea trecuta ca are un sprijin international larg pentru consolidarea pe termen lung a apararii Ucrainei, inclusiv din partea unor tari care nu fac parte din G7.Dupa incheierea summitului NATO din Lituania, miercuri, el a declarat ca “sase tari s-au alaturat…

- Armata ucraineana și polițiștii de frontiera au amplasat 30 de campuri minate antitanc la granița cu Belarus in zece zile, a anunțat joi, 13 iulie, comandantul Forțelor Mixte ZSU, Serghei Naev, relateaza BBC . „Noi ințelegem ca nu vom avea nevoie de linia frontierei de stat cu vecinii noștri nordici…

- Noile date privind ajutorul militar acordat Ucrainei evidențiaza o schimbare semnificativa a balanței armelor grele pe campurile de lupta dupa mai bine de 16 luni de razboi. Concret, daca pana la inceperea invaziei fosta Armata Roșie avea superioritate la acest capitol, acum ucrainenii stau mai bine

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat ca „operațiunea militara speciala” (n.r.: invazia in Ucraina) se va incheia in cateva zile daca țarile NATO - in primul rand Statele Unite - inceteaza sa furnizeze arme Ucrainei. In același timp, el a menționat posibilitatea…

- Germania nu este pregatita sa trimita Ucrainei rachete de croaziera cu raza de actiune lunga, in pofida cererilor repetate din partea oficialilor ucraineni, a declarat luni ministrul german al apararii Boris Pistorius, informeaza AFP, transmite AGERPRES . „In ceea ce priveste armele cu raza de actiune…