Stiri pe aceeasi tema

- Rusia acuza Suedia ca are "ceva de ascuns" deoarece ancheta privind exploziile de la conductele Nord Stream din Marea Baltica nu a ajuns la rezultate concludente. De asemenea, Moscova critica autoritațile de la Stockholm ca nu au oferit informații cu priv

- La competiția suprema sunt calificate 32 de echipe, imparțite in opt grupe de cate patru. Turneul se va juca in 9 orașe, patru din Polonia și cinci din Suedia, iar meciurile de clasament vor fi la Stockholm. Cele mai impunatoare sali sunt, in Polonia, la Cracovia: Tauron Arena – 15.030 locuri și, in…

- China a inaugurat anul trecut peste 2.000 de km de cale ferata de mare viteza, lungimea rețelei ajungand la 42.000 km, iar viteza maxima este de 350 km/h. Pentru anul in curs, obiectivul este de 2.500 km de cale ferata de mare viteza.

- Prima reuniune din 2023 a Miniștrilor Justiției și a Afacerilor Interne din UE va avea loc la Stockholm. Lucian Bode va participa in perioada 25-27 ianuarie la ședința informala. Problema aderarii Romaniei și a Bulgariei ar putea fi readusa in atenția oficialilor europeni.Discuțiile care vor avea loc…

- CFR Infrastructura anunta investitia a 255,6 MILIOANE lei pentru lucrari de reparatii linii, aparate de cale si instalatii feroviare pe raza SRCF Bucuresti si ConstantaPotrivit CFR Infrastructura pe raza celor doua regionale din sudul tarii SRCF BUCURESTI si SRCF CONSTANTA sunt in derulare lucrari de…

- Europarlamentarul USR Vlad Botoș spune ca in interiorul guvernului de Stockholm s-a ajuns la o ințelegere favorabila Romaniei in privința intrarii in Schengen. El afirma a aflat vestea de la colega sa din partidul partener Liberalerna, din Suedia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dupa ce Olanda a cerut ”investigații suplimentare” despre statul de drept și corupția din Romania, și opoziția politica din Suedia s-ar opune aderarii țarii noastre la Schengen, scrie cotidianul suedez Dagens Niheter. Guvernul minoritar nu are sprijin in Parlamentul de la Stockholm și urmeaza sa inregistreze…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, vicepremierul Sorin Grindeanu, a declarat ca joi sunt receptionate primele 19 linii feroviare din Portul Constanta, dintr un total de 35, care au fost atribuite in procedura de urgenta, pentru modernizarea infrastructurii feroviare.El a afirmat ca, in prezent,…