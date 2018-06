Stiri pe aceeasi tema

- Suedia a rechemat miercuri, de Ziua sa Nationala, 22.000 de rezervisti pentru un exercitiu inedit, organizat dupa mai mult de 40 de ani, pentru a testa mobilizarea acestei forte de sprijin a armatei profesionale, pe fondul tensiunilor intre Rusia si Occident, informeaza AFP, preia Agerpres.Aceste…

- Suedia a rechemat miercuri, de Ziua sa Nationala, 22.000 de rezervisti pentru un exercitiu inedit, organizat dupa mai mult de 40 de ani, pentru a testa mobilizarea acestei forte de sprijin a armatei profesionale, pe fondul tensiunilor intre Rusia si Occident, informeaza AFP. Aceste manevre,…

- Din ”gradinița regala” din Suedia face parte și Prințul Alexander, cel dintai nascut al Prințului Carl Philip și al soției sale, Prințesa Sofia a Suediei. Alexander, Duce de Sodermanland, a implinit astazi doi ani! Prințul Alexander a implinit 2 ani Sarbatoare mare la palatul suedez! Unul dintre nepoții…

- Cei 15 membri ai Consiliului de Securitate vor avea la sfarsitul saptamanii o "intalnire neoficiala" in Suedia pentru a-si regasi unitatea si credibilitatea in contextul in care aceasta instanta este profund divizata in privinta conflictului din Siria, si-a exprimat speranta organizatorul suedez, relateaza…

- Armata franceza nu a bombardat baza regimului sirian T-4 dintre Homs si Palmyra luni dimineata, a anuntat Statul Major francez. "Nu am fost noi", a declarat purtatorul de cuvant al Statului Major al armatei franceze, colonelul Patrik Steiger, pentru AFP. Duminica, presedintele…

- Ministerul Apararii din Letonia și-a exprimat ingrijorarea fața de un anunț neașteptat al Rusiei, care intenționeaza sa efectueze trageri de racheta in Marea Baltica, intre Letonia și Suedia, saptamana viitoare.

- Omar Samour, un fermier palestinian in varsta de 27 de ani, a fost ucis in orasul Khan Younis, au anuntat autoritatile locale. Localnicii sustin ca acesta culegea patrunjel pentru a-l vinde, in momentul in care un proiectil de tanc a aterizat pe camp. Hamas, gruparea militanta care domina…

- Romania va disputa o partida amicala impotriva Suediei, marți, pe stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova, iar oficialii dau asigurari ca gazonul se va prezenta in condiții optime. Romania - Suedia se joaca marți, de la 21:30, și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PRO TV Marea problema a stadionului…