- Un prim caz de contaminare cu noua tulpina de coronavirus care circula in Regatul Unit a fost detectat in Suedia, au anuntat sambata autoritatile sanitare suedeze, informeaza AFP si dpa potrivit Agerpres. Noua tulpina a fost detectata la o persoana care a calatorit si s-a intors in Suedia din Regatul…

- In Japonia au fost identificate cinci cazuri de infectare cu noua tulpina de coronavirus care se raspandește cu rapiditate in Marea Britanie, scrie The Guardian . Este vorba despre persoane care au sosit in arhipeleagul nipon din Regatul Unit. Toate au fost plasate in carantina. Autoritațile sanitare…

- 33 de infectari cu noua tulpina de coronavirus au fost identificate in Danemarca, tulpina care se raspandeste rapid in unele zone din Marea Britanie, potrivit autoritatilor, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Danemarca a identificat 33 de infectari cu noua tulpina de coronavirus care se raspandeste rapid in unele zone din Marea Britanie, potrivit autoritatilor, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Institutul de stat pentru vaccinuri (SSI), autoritatea daneza pentru boli infectioase, a afirmat intr-un…

- Este posibil ca noua tulpina de coronavirus sa fi ajuns deja și in Franța, anunța ministrul Sanatații Olivier Veran. Ministrul Sanatații francez a declarat pentru postul de radio Europe 1 ca momentat nicun test efectuat nu a detectat noua tulpina de coronavirus. „Este absolut posibil ca virusul sa circule…

- In Italia a fost confirmat un prim caz de infectare cu noua tulpina de coronavirus descoperita in Marea Britanie, a anuntat duminica Ministerul italian al Sanatatii, relateaza agentia EFE. Pacientul a sosit ”in ultimele zile” impreuna cu partenera sa, intrand in Italia prin aeroportul Fiumicino din…