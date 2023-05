Suedia a câştigat Eurovisionul Suedia, reprezentata de cantareata Loreen, a castigat editia din acest an a Eurovision, care s-a desfasurat sambata seara la Liverpool, informeaza AFP. Loreen, clasata pe primul loc in competitia muzicala la editia din 2012, este a doua artista care a castigat Eurovisionul de doua ori dupa Johnny Logan, care a castigat pentru Irlanda, in 1980 si 1987. Loreen a obtinut un total de 583 de puncte dupa ce voturile publicului si ale juriului au fost combinate, fiind urmata de finlandezul Kaarija, care a obtinut 526 de puncte pentru melodia Cha Cha Cha. Loreen a interpretat o piesa dance-pop, intitulata… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

