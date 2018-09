Stiri pe aceeasi tema

- Alegatorii suedezi sunt chemati duminica la sectiile de votare pentru desemnarea celor 349 de membri ai parlamentului de la Stockholm, intr-o cursa electorala in care blocurile politice de centru-stanga si centru-dreapta sunt cotate cu sanse relativ egale, iar nationalistii sunt creditati cu obtinerea…

- Povestea celebrei masini M…E PSD pare a lua sfarsit, dupa ce purtatorul de cuvant al Agentiei de Transport din Suedia, citat de realitatea.net, a declarat ca numarul de inmatriculare va fi retras si de autoritatile suedeze, dupa ce acestea din urma au aflat semnificatia in limba romana. Acesta a mai…

- CFR Cluj debuteaza in Europa marti, 24 iulie, de la ora 19:00, in fata echipei din Suedia, Malmo. Primul meci din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor se va desfasura la Cluj, iar antrenorul ardelenilor, Edi Iordanescu, se asteapta la un meci dificil.

- Un profesor suedez din Uppsala a propus universitații la care lucreaza inființarea unui cerc de limba romana pentru ca toți conaționallii sai care doresc sa poata invața limba cu scopul de a interacționa mai bine cu cerșetorii romani, relateaza publicația unt.se. Uppsala este cel de-al patrulea oraș…

- Suedia a inregistrat progrese atat de mari in sectorul energiei regenerabile, incat analistii cred ca tara nordica isi va atinge una dintre tintele pentru anul 2030 in acest an,gratie in mare parte energiei eoliene, potrivit Euractiv. In 2012, Suedia s-a angajat, impreuna cu Norvegia, sa…

- Echipa nationala de fotbal a Suediei s a calificat astazi in sferturile Campionatului Mondial din Rusia, dupa ce a eliminat in optimi selectionata Elvetiei.Suedezii au castigat cu 1 0, gratie golului lui Forsberg min. 66 .In sferturi, reprezentativa nordica va intalni castigatoarea din partida Columbia…

- Marti 19 iunie se implinesc 60 de ani de cand legendarul Pele a marcat primul sau gol la Cupa Mondiala de fotbal. La CM 1958 din Suedia, Edson Arantes do Nascimento avea doar 17 ani, 7 luni si 24 zile...

