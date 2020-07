Suedezii se “cipează” pe bandă rulantă Mii de oameni din Suedia iși introduc microcipuri minuscule sub piele– facandu-le viața mult mai ușoara, deoarece nu mai trebuie sa poarte cu ei cardul de identitate, legitimații de la sala și carduri pentru a intra la munca. Insa datele personale nu sunt neaparat in siguranța. Aproximativ 3.000 de suedezi au introdus micile cipuri in […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

