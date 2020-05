Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul suedez si-a reafirmat marti sustinerea fata de strategia sa mai blanda de combatere a pandemiei COVID-19, desi inregistreaza o mortalitate mult peste cea a vecinilor sai nordici si in ultimele zile s-au intensificat criticile fata de aceasta abordare, relateaza marti agentia EFE.''Aceasta…

- In toate țarile proporția deceselor cauzate de Covid este mare in randul populației in varsta și totuși nimeni nu și-a cerut scuze, așa cum a facut-o ministrul suedez al sanatații, pentru ca nu a protejat suficient aceasta categorie, spune Dana Hering, o romanca stabilita in Suedia, de profesie asistenta…

- Suedia a ales sa abordeze destul de relaxat masurile de combatere a noului coronavirus, lasand deschise majoritatea scolilor, magazinelor si restaurantelor. S-a bazat in special pe distantarea sociala si pe o foarte buna...

- Autoritațile dintr-un oraș suedez au gasit o metoda inedita pentru a descuraja oamenii sa se stranga in grupuri mari de 1 mai. O tona de gunoi de graj va fi impraștiat in parcul central.Decizia a fost luata pentru a-i descuraja pe locuitorii orașului universitar Lund din Suedia. Pe 1 mai,…

- Federația Suedeza de Fotbal considera ca UEFA a greșit cand a decis sa nu pedepseasca Romania dupa scandalul imaginar in care țara noastra este acuzata de rasism. Totul s-a petrecut la meciul din preliminariile pentru EURO 2020, dintre Romania și Suedia (scor 0-2). In urma anchetei, Comisia de disciplina…

- Abordarea neobișnuita a Suediei de combatere a pandemiei de coronavirus incepe sa dea rezultate, sustine unul dintre cei mai apreciati epidemiologi din aceasta tara. Anders Tegnell este cel care a conceput raspunsului relativ relaxat al acestei tari in fata pericolului reprezentat de COVID-19 si…

- Suedia ramane țara europeana cu regulile cele mai relaxate. Dar rezultatul e controversat. In țara cu 10 milioane de locuitori, sunt aproape 7.000 de cazuri de infectare și 430 de morți din cauza coronavirusului.

- Guvernul suedez contureaza o noua legislatie care sa ii permita sa faca „pasi importanti” in combaterea Covid-19, dupa ce abordarea lejera a situatiei a crescut ingrijorarile ca Suedia va deveni tara scandinava cu cele mai multe decese, scrie presa locala, citata de The Guardian.Danemarca…