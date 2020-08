Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Albu implinește astazi varsta de 39 de ani, iar cu aceasta ocazie fashion editorul le-a facut o spumoasa surpriza fanilor și urmaritorilor sai de pe conturile de socializare. Iulia Albu a facut niște dezvaluiri neașteptate despre viața sa personala, expuse cu maiestrie printre dorințele și visele…

- Andreea Balan este din nou fericita, la 6 luni dupa ce soțulei, George Burcea a decis sa iși paraseasca familia. Artista a fost suprinsa lamalul marii alaturi de nou iubit, iar cei doi pareau mai fericiți ca niciodata.Barbatul din viața interpretei este fratele unei celebre prezentatoare tv.Andreea…

- Mostenind carisma si frumusetea mamei ei, actrita la Hollywood, Stephanie de Monaco nu a ajuns sa joace in filme, dar are deja o viata cum numai in filme vedem. Insa, spre deosebire de mama ei, viata sa amoroasa a fost extrem de turbulenta si a lasat urme adanci...

- Plin de viata, inconjurat de prieteni, mereu vesel si pus pe glume, Costin Marculescu, s-a stins in singuratate. La fel ca regretata jurnalista Cristina Topescu, actorul din Liceenii a fost gasit mort in casa. Avea un catel pe care care il iubea nespus si despre care spunea ca este puiul sau frumos…

- Dana Dobre a incetat din viața la varsta de 56 de ani. Vestea trecerii in neființa a fost facuta de o prietena, in mediul online. Femeia, care a lucrat la Romania Libera ca jurnalist economic, suferea de neoplasm pulmonar, in stadiul 4, in ultimele luni neluandu-și tratamentul din cauza sistemului de…

- Ea este o apariție fermecatoare pe sticla și o fire vibranta ce emana in jurul ei o energie debordanta. El este un tip șarmant, visator, imprevizibil și mereu cu zambetul pe buze. Gina Pistol (38 ani) și Smiley (36 ani) se completeaza la perfecție, se potrivesc de minune și formeaza, in momentul de…

- Brigitte Pastrama le-a facut fanilor o surpriza de proporții. Cunoscuta femeie de afaceri le-a aratat acestora o fotografie superba de la nunta, la care Florin Pastrama a reacționat imediat cu o frumoasa declarație de dragoste.