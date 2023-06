Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul german si-a exprimat joi sprijinul pentru aderarea Macedoniei de Nord la Uniunea Europeana, informeaza dpa, citat de Agerpres.Germania este ferm angajata fata de perspectiva europeana a acestei tari balcanice si o sprijina in drumul sau spre Uniunea Europeana, se arata in motiunea comuna…

- Administratia de la Washington a cerut, joi seara, Iranului sa aplice masuri pentru reducerea tensiunilor, inclusiv prin limitarea activitatilor nucleare, in cadrul eforturilor pentru ajungerea la un acord informal cu Teheranul, in scopul evitarii escaladarii crizei, scrie Mediafax.Washingtonul continua…

- O femeie din Moreton, Wirral, Anglia, a intrat in moarte clinica dupa ce i s-a facut rau intr-un aeroport din Turcia. Se intorcea acasa din vacanța, dar nu a mai ajuns niciodata pe picioarele sale pe meleagurile natale.Melissa Kinsella tocmai iși incheiase vacanța in Turcia cu partenerul ei, cei trei…

- Președintele Ucrainei a obținut noi ajutoare militare din partea aliaților. Guvernul britanic va furniza armatei ucrainene sute de drone cu raza lunga de actiune. Anunțul a fost facut in timp ce Zelenski a ajuns la Londra intr-o vizita supriza, unde va avea discuții cu premierul Sunak.

- Au fost deja raportate mai multe cazuri in care turiștii au intalnit vipere pe plajele din nord-vestul Țarii Galilor. Și in Peninsula Llyn, tot in nordul Țarii Galilor, au fost zariți șerpi veninoși. Autoritațile recomanda o atenție sporita in aceasta perioada. Viperele au ieșit din hibernare și ies…

- Marea Britanie a devenit prima țara din Europa care a aprobat tehnologia mașinilor ce se conduc singure. Departamentul pentru Transporturi a acordat Ford permisiunea de a folosi tehnologia de asistența pentru șofer pe unele dintre mașinile sale Ford Mustang Mach-E de-a lungul celor 3.700 km de autostrazi…

- Un adolescent a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru uciderea unui elev, dupa ce propria mama l-a predat autoritaților suspectand ca a facut ceva rau. Joshua Delbono, de 19 ani, a fost gasit vinovat de uciderea lui Charley Bates, de 16 ani, in Somerset, Anglia, in seara de 31 iulie 2022. Potrivit…

- Numarul infracțiunilor comise de copii in Germania a crescut cu o treime in 2022 fața de anul precedent, potrivit statisticilor publicate joi de Oficiul Federal de Poliție Criminala (BKA). Un total de 5,6 milioane de infracțiuni au fost inregistrate in Germania in 2022, in creștere cu 11,5% fața de…