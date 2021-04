Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta, pe 8 aprilie, intre 12:00 și 18:00, va avea loc cea de-a treia ediție online a RIUF – The Romanian International University Fair. Cel mai mare eveniment educațional din Sudul și Estul Europei aduce in același loc reprezentanții a peste 60 de universitați și instituții educaționale…

- La implinirea a 80 de ani de la Masacrul de la Fantana Alba, in memoria romanilor care au fost uciși in 1 aprilie 1941 in timp ce incercau sa treaca din partea de nord a Bucovinei, ocupata de catre Uniunea Sovietica, in patria mama, joi, 1 aprilie 2021, la Portalul Memorial Golgota Neamului – „Fantana…

- Primaria Sectorului 4 transforma un teren viran-focar de infecție intr-un parc ultra-modern. Licitația publica pentru realizarea acestui obiectiv deosebit de important pentru comunitatea Sectorului 4 a fost inițiata ieri, 23 martie 2021, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), așa ca operatorii…

- Municipiul Radauți va gazdui in perioada 4-6 iunie Campionatele Naționale de Skandenberg-Armwrestling și Para- Armwrestling 2021. Organizatori sunt Asociația Romana Braț de Fier și ACS Bucovina Skandneberg – Andrei Chipreanov cu suportul celor 16 cluburi fondatoare ale Federației Romane de Skandenberg-Armwrestling…

- Andreas Hofer avea o infațișare de hangiu, ceea ce și era, de fapt: rotund la fața, barbos și cam grasuț. Dar sub infațișarea lui blanda, batea inima unui adevarat patriot austriac, un om care-și iubea imparatul, dar nu statea la discuții nici cu bavarezii, nici cu francezii, care erau hotarați sa-i…

- Politisti din cadrul IPJ Suceava – SICE – Compartimentul Falticeni, in timp ce se afla in exercitarea atributiunilor de serviciu, pe B-dul Revolutiei din localitate, au observat un localnic de 43 de ani care oferea spre vinzare, dintr-o cutie de carton, tigarete de provenienta extracomunitara. In urma…

- Malmsey este un vin dulce din Grecia, foarte apreciat de nobilimea engleza din secolul al XV-lea. Unul dintre cei mai fervenți consumatori era George, duce de Clarence, fratele mai mic al monarhului chipeș și calculat, Eduard al IV-lea. Din nefericire, George avea puține dintre virtuțile fratelui sau,…

- Cel mai mare grup din Letonia – AS ELKO Grupa, distribuitor de produse IT și electronice de consum, a emis obligațiuni in valoare totala de 20 de milioane de euro. ELKO este un emitent de obligațiuni cu experiența și bine-cunoscut. Atragerea finanțarii pe termen lung cu o rata fixa a dobanzii permite…