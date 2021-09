Stiri pe aceeasi tema

- Un pompier a murit joi in timp ce lupta alaturi de colegii sai pentru a stinge un incendiu de padure in sudul Spaniei, unde aproape o mie de persoane au fost evacuate si o importanta axa rutiera a fost inchisa, au anuntat autoritatile spaniole, citate de AFP. Pompierul in varsta de 44 de ani…

- Un pompier a murit joi in timp ce lupta alaturi de colegii sai pentru a stinge un incendiu de padure in sudul Spaniei, unde aproape o mie de persoane au fost evacuate si o importanta axa rutiera a fost inchisa, au anuntat autoritatile spaniole, citate de AFP. Pompierul in varsta de 44…

- Un pompier a murit joi in timp ce lupta alaturi de colegii sai pentru a stinge un incendiu de padure in sudul Spaniei, unde aproape o mie de persoane au fost evacuate si o importanta axa rutiera a fost inchisa, au anuntat autoritatile spaniole, citate de AFP. Pompierul in varsta de 44 de ani facea parte…

- Zeci de incendii devasteaza nordul Algeriei și, potrivit presei locale, cel puțin 65 de oameni și-au pierdut viața. Printre aceștia și 28 de soldați trimiși sa ajute satenii in lupta cu flacarile.

- Inundațiile au facut pagube nu doar materiale, dar și victime omenești, chiar și in Romania. Conform ministrului de Interne Lucian Bode, din 15 iulie și pana marți, 20 iulie, furtunile au afectat 80 de localitați din 20 de județe. Au fost evacuate peste 80 de persoane și au fost inregistrate doua decese…

- S-a dat alarma, duminica noapte spre luni, la Timișoara. Un incendiu a izbucnit intr-un apartament aflat intr-un bloc de locuințe, de la ieșirea din oraș. Zeci de persoane, intre care 5 copii, au fost evacuate, dupa ce fumul gros s-a extins la etaje. Din pacate, pentru un barbat nu s-a mai putut face…

- In seara zilei de 15 iunie pompierii din nordul țarii au intervenit la lichidarea unui incendiu, care a izbucnit intr-un bloc locativ cu 9 nivele de pe strada Ștefan cel Mare 132/1 din orașul Soroca. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 19:09. Conform datelor inregistrate, un apartament…

- Incendiu la o locuinta P 1, anunta ISU BIF. Pentru gestionarea situatiei de urgenta, s a intervenit cu 12 autospeciale, 2 autoscari, o descarcerare, 2 SMURD , UTIM, Grupul Special de Salvatori.In data de 13.06.2021, ora 02.55, ISU BIF a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu la o…