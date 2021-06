Stiri pe aceeasi tema

- In weekendul prelungit de Rusalii romanii vor lua cu asalt Valea Prahovei. Gradul de ocupare a locurilor de cazare din Jud Prahova este de 75%. Pentru un hotel de 4 stele la Sinaia, platesti intre 525 si 590 de lei/ noapte, anunța Mediafax. Cei care vor sa mearga in vacanta de Rusalii sunt…

- O dezvoltare economica a cunoscut si localitatea Adamclisi. Din punct de vedere cultural localitatea s a afirmat datorita activitatii invatatorului Jean Dicu, care era considerat un adevarat apostol al neamului romanesc. In anul 1919 acesta infiinta gimnaziul Traian unde va pregati generatii intregi…

- Litoralul Marii Negre surpinde o acțiune parca desprinsa din povești. Pe dig, in sudul litoralului, o vulpe infometata a plecat cu 4 pești in gura. Scena s-a petrecut sambata dupa-amiaza și a fost filmata de un pescar. O vulpe infometata a fost filmata pe un dig din sudul litoralului, in timp ce primește…

- Planul de Acțiuni in domeniul eficienței energetice, in special a cladirilor publice din orașul Calarași, pentru 2021-2023, va fi imbunatațit cu implicarea elevilor, profesorilor și a reprezentanților societații civile din raion. In acest sens, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS)…

- Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului (MADRM), Agenția Austriaca de Dezvoltare (ADA) și Agenția Federala de Mediu Austria, au semnat un Memorandum de Ințelegere, prin care iți exprima acordul sa elaboreze in comun un proiect de gestionare a secetei in sudul țarii, ce va propus…

- O taxa de turist a fost creata pentru modernizarea statiunilor de pe litoral. Hotelierii au fost luati prin surprindere de aceasta taxa si considera ca este o suma mult prea mare. O femeie spune ca a refuzat sa achite taxa, urmand ca aceasta sa fie platita de hotelier, transmite Mediafax. O…

- “In aceasta perioada, atat hotelierii, cat si proprietarii de terase si magazine de pe litoral lucreaza intens si se pregatesc de deschidere: spatiile verzi sunt amenajate, se fac lucrari de cosmetizare, curatenie si igienizare. E un entuziasm general si toata lumea asteapta cu bucurie si nerabdare…