- Regiunea Molise, din sudul Italiei, a cerut declararea starii de urgenta din cauza incendiilor forestiere devastatoare cu care se confrunta, informeaza DPA. Incendiile, care afecteaza zone de-a lungul coastei adriatice, dar si continentale, sunt motivul formularii acestei solicitari, a precizat…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anuntat, vineri, ca a transmis catre Comitetul local pentru situatii de urgenta acordul pentru declararea starii de alerta in Sectorul 1 in privinta neridicarii deseurilor.In urma cu doar cateva minute, prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anuntat faptul ca a trimis…

- Un nou episod in deja suparatoarea problema a gunoaielor din sectorul 1. La mai bine de o luna de la precedenta solicitare in acest sens, formulata de la varful Primariei Sectorului 1, se face o noua cerere catre Prefectura Capitalei, privind declararea starii de alerta in acest sector, din cauza gunoaielor…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența din Sectorul 1 a votat propunerea primarului Clotilde Armand de a cere din nou Prefecturii Capitalei declararea starii de alerta pe o perioada de 30 de zile.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, miercuri, o decizie prin care propune prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, incepand din 12 iulie si lista masurilor care vor fi aplicabile. "Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 7 iulie 2021, Hotararea…

- Primarul Municipiului Ploiești, Andrei Liviu Volosevici, informeaza cetațenii ca, la nivelul Comitetului Local pentru Situații de Urgența intrunit, astazi, in ședința extraordinara, s-a constatat menținerea existenței unei stari potențial generatoare de situații de urgența la nivelul Municipiului Ploiești,…

- Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand a cerut Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta sa inainteze Prefecturii Capitalei o adresa prin care sa declare „starea de alerta”, dupa ce firma de salubrizare Romprest a suspendat colectarea gunoiului in sector. Prefectul Capitalei Alin Stoica va avea consultari…