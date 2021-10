Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden și vicepreședintele Kamala Harris au fost avertizați vineri de echipa lor de securitate naționala ca un alt atac terorist este probabil sa aiba loc la Kabul, a declarat secretarul de presa al Casei Alba, Jen Psaki. Ea a adaugat ca SUA iau masuri de protecție maxime pe…

- Forțele americane care ajuta evacuarea afganilor disperați sa fuga de regimul talibani se pregatesc vineri de noi atacuri dupa ce un atacator sinucigaș al Statului Islamic a ucis 85 de oameni, printre care 13 soldați din armata SUA, în fața porților aeroportului din Kabul, transmite Reuters. Un…

- Un schimb de focuri a avut loc, luni dimineața, pe aeroportul din Kabul intre atacatori necunoscuți și soldați ai forțelor de securitate afgane, transmite armata germana, citata de Hotnews . In urma schimbului de focuri un soldat afgan a murit, iar alți trei sunt raniți. Armata germana precizeaza ca…

- In urma cu aproximativ doua saptamani Belgia s-a confruntat cu inundații fara precedent, iar sambata, 24 iulie, furtunile violente au provocat noi inundații in mai multe zone. In prezent, bilanțul a ajuns la 41 de decese, cu patru mai multe fața de bilanțul anterior, in timp ce alte doua persoane sunt…

- Organizatia neguvernamentala Human Rights Watch (HRW) a acuzat marti Israelul si gruparea armata palestiniana Hamas de 'presupuse crime de razboi' in cursul confruntarilor din luna mai inspre si dinspre Fasia Gaza, relateaza France Presse. In perioada 10-21 mai, miscarea fundamentalista Hamas,…

- ”Am asistat in ultimele zile la o intensificare si extindere a fenomenelor meteo extreme, provocate de ploile abundente, care au afectat mai bine de jumatate din tara, vorbim de 30 de judete, acestea aflandu-se sub avertizari de cod galben, portocaliu sau roșu. Dinamica fenomenelor este in continua…

- A plouat torențial in noaptea de luni spre marți in Sinaia. Dimineața, toate drumurile se aflau sub puhoaie. Apele au maturat cu putere șoseaua și calea ferata care trece pe langa stațiune, iar o mașina a fost smulsa de pe asfalt și rasturnata. Mai multe case dintr-un cartier au fost inundate, iar locuitorii…

- Ploaia torențiala cazuta noaptea trecuta, care a continuat și in timpul zilei de astazi a facut ca apele sa loveasca din nou comuna Bistra, mai exact satul Garde. Apele de pe versanți au inundat drumul comunal din sat, casele scapand de aceasta data de furia furtunii. Astazi au fost afectate de inundații,…