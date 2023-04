Stiri pe aceeasi tema

- Tentativa de lovitura de stat in Sudan inceputa sambata. UPDATE Luptele dintre armata si paramilitari din Sudan au provocat moartea a cel putin 83 de persoane si ranirea altor 1.126 incepand de joi, a raportat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), duminica seara. Ciocnirile au continuat in noapte…

- Egiptul si Sudanul de Sud si-au anuntat duminica disponibilitatea de media intre armata sudaneza si unitatea paramilitara Fortele de Sprijin Rapid (FSR), care incepand de sambata sunt angajate in lupte in capitala Khartoum si in alte orase din Sudan, relateaza agentiile Reuters si Xinhua, potrivit Agerpres.…

- Comandantul armatei sudaneze, Abdel Fattah al-Burhan (care conduce și Consiliul Suveran, organul de conducere al țarii), a declarat ca grupul paramilitar Fortele de Sprijin Rapid (RSF) a planificat mai multe tentative de asasinat.Potrivit acestuia, "rebelii iși pregateau atacul in avans pentru a…

- Marile puteri condamna escaladarea conflictului in Sudan, in timp ce ciocnirile continua. Luptele ar putea insemna conflicte prelungite intr-o țara care se confrunta deja cu un colaps economic și cu izbucniri de violența tribala, scrie Mediafax.Fortele generalului Mohamed Hamdane Daglo,au anuntat…

- Fortele de Sprijin Rapid (FSR), ale generalului Mohamed Hamdane Daglo, au anuntat sambata ca au preluat controlul asupra palatului prezidential al sefului armatei Abdel Fattah al-Burhane, care conduce de facto Sudanul de la lovitura de stat din octombrie 2021. In al treilea sau „comunicat catre popor”…

- Fortele de Sprijin Rapid (FSR), ale generalului Mohamed Hamdane Daglo, au anuntat sambata ca au preluat controlul asupra palatului prezidential al sefului armatei Abdel Fattah al-Burhane, care conduce de facto Sudanul de la lovitura de stat din octombrie 2021.

- Fortele de Sprijin Rapid (FSR), ale generalului Mohamed Hamdane Daglo, au anuntat sambata ca au preluat controlul asupra palatului prezidential al sefului armatei Abdel Fattah al-Burhane, care conduce de facto Sudanul de la lovitura de stat din octombrie 2021, transmite AFP, conform AGERPRES. Fii…

- Fortele de Sprijin Rapid (FSR), ale generalului Mohamed Hamdane Daglo, au anuntat sambata ca au preluat controlul asupra palatului prezidential al sefului armatei Abdel Fattah al-Burhane, care conduce de facto Sudanul de la lovitura de stat din octombrie 2021, transmite AFP.